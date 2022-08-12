Индия следует политике "одного Китая", но сдержанно относится к Тайваню
Индия заявила в пятницу, что выступает против одностороннего изменения статус-кво в отношении Тайваня, но что ее позиция в отношении политики "одного Китая" остается неизменной.
Это произошло, спустя несколько дней после того, как Пекин выразил надежду, что Нью-Дели продолжит признавать его претензии на самоуправляющийся Тайвань.
В последние дни Китай запустил баллистические ракеты и развернул несколько самолетов и военных кораблей вокруг Тайваня, возмущенный визитом на прошлой неделе на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Посольство Китая в Нью-Дели заявило на прошлой неделе, что Индия была одной из первых стран, признавших "принцип одного Китая" Пекина - что Тайвань является неотъемлемой частью Китая - и что оно надеется Индия не изменит своей позиции.
Отвечая на вопрос репортера о позиции Индии в отношении политики "одного Китая", представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи сказал: "Соответствующая политика Индии хорошо известна и последовательна. Они не требуют повторения".
"Мы просим проявить человечность, сдержанность, не допускать односторонних действий, деэскалации напряженности и усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе", - сказал он.
Отношения между Индией и Китаем нарушились после разногласий на их гималайской границе в 2020 году, в из-за чего умерло 20 индийских солдат и четыре китайских солдата. Развертывание войск с обеих сторон остается высоким, несмотря на переговоры на военном и дипломатическом уровнях, направленные на разрядку ситуации.
Опубликовано: Силивончик Алина
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