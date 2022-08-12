Индия следует политике "одного Китая", но сдержанно относится к Тайваню

Индия заявила в пятницу, что выступает против одностороннего изменения статус-кво в отношении Тайваня, но что ее позиция в отношении политики "одного Китая" остается неизменной.

Это произошло, спустя несколько дней после того, как Пекин выразил надежду, что Нью-Дели продолжит признавать его претензии на самоуправляющийся Тайвань.

В последние дни Китай запустил баллистические ракеты и развернул несколько самолетов и военных кораблей вокруг Тайваня, возмущенный визитом на прошлой неделе на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Посольство Китая в Нью-Дели заявило на прошлой неделе, что Индия была одной из первых стран, признавших "принцип одного Китая" Пекина - что Тайвань является неотъемлемой частью Китая - и что оно надеется Индия не изменит своей позиции.

Отвечая на вопрос репортера о позиции Индии в отношении политики "одного Китая", представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи сказал: "Соответствующая политика Индии хорошо известна и последовательна. Они не требуют повторения".

"Мы просим проявить человечность, сдержанность, не допускать односторонних действий, деэскалации напряженности и усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе", - сказал он.

Отношения между Индией и Китаем нарушились после разногласий на их гималайской границе в 2020 году, в из-за чего умерло 20 индийских солдат и четыре китайских солдата. Развертывание войск с обеих сторон остается высоким, несмотря на переговоры на военном и дипломатическом уровнях, направленные на разрядку ситуации.