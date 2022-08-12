В Нью-Йорке неизвестный нанёс несколько ударов ножом в шею писателю Салману Рушди
В Нью-Йорке неизвестный мужчина напал с ножом на британского писателя Салмана Рудши перед его выступлением.
В пятницу, 12 августа 2022 года, новостное агентство Associated Press сообщило, что на сцене института Чатокуа в Нью-Йорке неизвестный совершил покушение на готовящегося к выступлению писателя индийского происхождения Салмана Рудши.
Отмечается, что преступник нанёс не менее десяти ударов в шею Рудши, после чего был оперативно задержан полицией штата. Писатель был экстренно доставлен в больницу, подробности его состояния не сообщаются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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