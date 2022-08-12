В Евросоюзе задумались о строительстве газопровода из Испании в Италию
Европейские власти рассматривают возможность строительства трубопровода для сжиженного природного газа из Испании в Италию.
Эта мера связана с возражениями Франции против прокладки газопровода через Пиренеи между Пиренейским полуостровом и Центральной Европой.
Португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил, что Португалия и Испания могут отправлять большое количество сжиженного природного газа или СПГ, который они получают со всего мира, в другие страны Европейского Союза.
Страны ЕС изо всех сил пытались найти общий язык в отношении того, как избавить блок от зависимости от российского природного газа.
Испания и Португалия получают газ по трубопроводу из Алжира и Марокко, а также по морю из таких стран, как США и Нигерия. Но в настоящее время энергетическое сообщение между Испанией и Португалией и остальной Европой ограничено.
Кошта сказал, что французское правительство по-прежнему против строительства трубопровода через Пиренеи, ссылаясь на экологические проблемы, и добавил, что Европейская комиссия рассматривает возможность подключения к Италии.
В Испании работает шесть заводов по производству сжиженного природного газа. Портовые терминалы превращают переохлажденный СПГ обратно в газ, который затем поступает в дома и на предприятия.
Правительство и бизнес США уже давно рассматривают глубоководный атлантический порт Португалии Синиш как плацдарм для расширения.
Опубликовано: Светлана Репина
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