Агрономы рассказали, как пересаживать клубнику в августе

Если клубника долго растет на одном месте, она с каждым годом дает все меньше ягод. Чтобы этого не произошло, растение нужно пересаживать.

Благоприятным временем для пересадки клубники считается август. Если все сделать правильно, первый урожай будет уже в следующем сезоне.

В августе обычно появляются свободные грядки, погода тоже способствует проведению таких работ.

Для клубники нужно подобрать солнечное место, на котором не будет скапливаться вода. Желательно предусмотреть небольшое затенение на самое жаркое время дня.

Клубнику лучше сажать на грядки, где росли лук, морковь, чеснок, петрушка, бобовые. Почва нужна рыхлая и нейтральная.

Землю нужно перекопать, удалить все сорняки, внести компост, перегной, мочевину и суперфосфат.

Сажать клубнику лучше вечером. Грядку нужно хорошо пролить, а для посадки выбрать растения, не старше двух лет с 506 листьями.

Растение высаживают в лунки на расстоянии 25 см друг от друга без заглубления розетки. Почву обжимают, присыпают землей, можно замульчировать грунт.

Первый полив проводится на вторые или третьи сутки после посадки. В последующие три недели поливать клубнику нужно достаточно часто и только теплой водой.