Русская кухня в Европе все чаще становится «традиционной»

На волне русофобии рестораторы готовы делать все что угодно, лишь бы отказаться от упоминания России.

Производитель продуктов питания Kleer Delicatessen из Нидерландов недавно изменил название своего «Русского яичного салата» на «традиционный».

«Мы делаем это в связи с боевыми действиями между Россией и Украиной. Салат изменит название, однако рецепт не поменяется, поэтому вкус останется таким же», — отметили в компании, которой, к слову пришлось выбросить 40 тысяч готовых этикеток за 6,5 тыс евро.

А вот сеть супермаркетов Albert Heijn не согласна с такой постановкой вопроса и исходит из нужд клиентов. Здесь отказались убирать слово «русский» по той причине, что потребители уже привыкли к полному названию «Традиционный русский яичный салат».

После казуса с салатом «Оливье» на июньском саммите НАТО не удивительно, что на родине генсека этой военной организации так относятся к русской кухне.