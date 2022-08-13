Тайфун «Меари» приближается к Токио на скорости 72 км/ч
Тайфун приближается к Японии и угрожает обрушиться на берег недалеко от ее столицы - Токио.
Национальное агентство погоды предупредило о возможных оползнях, наводнениях и шквалистом ветре в субботу.
Шторм обрушивается на Японию в то время, когда многие люди едут на фестиваль буддийских предков О-Бон.
Утром в субботу тайфун «Меари» пронесся над морем юго-западнее Омаэдзакиса в префектуре Сидзуока недалеко от Токио. Восьмой тайфун в сезоне двигался на северо-восток, а скорость ветра в его центре достигала 72 км/ в час.
Опубликовано: Тарас Медведев
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