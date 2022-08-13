Врачи дефектологи выделяют основные причины задержки развития речи у детей

Первая и самая значимая причина задержки речи ребенка заключается в том, что родители не уделяют ему должного внимания, мало контактируют с малышом.

На самом деле, ребенок нуждается в общении, даже если он еще не умеет разговаривать.

С первых дней жизни он начинает все слова, привычки и действия «впитывать» от своих родителей. Чем больше мама и папа разговаривают с ребенком, тем лучше.

Рассказывайте ему больше сказок, пойте детские песни, общайтесь между собой в семье. Тем самым, ребенок будет подражать родителям и начнет разговаривать в полной мере без нарушений.

Техника и гаджеты

Вторая причина, как ни странно, заключается в использовании в воспитательных целях современной техники: смартфонов, телевизоров и компьютеров.

Звучит странно, но на самом деле гаджет сегодня – это «паразит» в жизни человека. Мы не можем прожить без наших телефонов, выхода в интернет, любимой телепрограммы или сериала.

Можно усадить ребенка перед телевизором, включить ему мультфильм и забыть о нем на пару десятков минут.

Его нервная система возбуждается, тем самым начинается торможение развития речевого аппарата.

Тишина и свобода – это конечно хорошо, но ребенок и его развитие должно стоять на первом месте, поэтому не прибегайте к данному методу воспитания, а лучше почитайте ему интересную детскую книгу.

Отсутствие культуры чтения

Из второй причины плохого развития речи малыша вытекает третья – нежелание ребенку читать.

Чтение книг является основополагающим фактором в воспитании. Как было сказано выше, когда мы разговариваем с ребенком и читаем ему детские книги, он начинает все запоминать и пытаться повторить.

Соответственно, чем больше этому мы уделяем времени, тем лучше. Купите хорошие детские книги: сказки, развивающие журналы, стихотворения. Главное, чтобы книга несла добрый и поучительный смысл, тогда вы принесете больше пользы для воспитания и развития своего ребенка.

Чрезмерное внимание к ребенку

Как ни странно, постоянное внимание и усиленная опека ребенка может вызвать у него нежелание разговаривать. И это еще один фактор нарушения речи.

Это связанно с тем, что там мало его понимают и не знают его предпочтения, поэтому ребенку нужно говорить, чтобы добиться того, что он хочет, чтобы с ним поиграли или дали покушать.

А дома мама и папа задают только такие вопросы, на которые малыш дает ответ «да» или «нет», так как знают предпочтения своего чада.

Поэтому необходимо провоцировать ребенка на диалог, больше с ним разговаривайте, чтобы малыш давал вам развернутый вопрос.

Нарушения в физиологическом развитии

И последней, но не маловажной причиной позднего развития речи являются физиологические причины, не зависящие от родителей.

Проблемы с речью могут быть связаны со слабыми мышцами языка, тугоухостью, другими врожденными особенностями, а также гипоксией в родах и спецификой течения беременности.

Все это можно исправить либо хирургическим вмешательством (например, подрезать уздечку), либо помощью логопеда.