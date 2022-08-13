В Германии чиновники обвиняют правительство в игнорировании людей  с низким доходом

В Германии чиновники отдельных земель обвиняют канцелярию Шольца в оставлении без помощи людей с низкими доходами.

Министр труда и социальных дел Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн обвинил федеральное правительство в том, что оно игнорирует людей с низкими доходами в своих планах налоговых льгот.

«Те, кто мало зарабатывает и, следовательно, также платит небольшую сумму налогов, выпали из почти всех льгот, которые федеральное правительство инициировало и все еще хочет ввести, согласно известным до сих пор заявлениям», — заявил Лауманн.

Только в Северном Рейне-Вестфалии 1,6 миллиона человек работали за минимальную заработную плату или чуть больше. Поскольку эти низкооплачиваемые работники платили мало или вообще не платили налогов, они практически ничего не получили бы, например, от увеличения пособия на пробег автомобиля.

Лауманн привел пример расчета: работник, который платит самую низкую ставку налога в размере 14 процентов и теоретически может вычесть 2000 евро за километр, получит обратно 280 евро из налога. Тот, кто платит максимальную ставку налога в 42 процента и может вычесть 2000 евро за километр, получит 840 евро.

Людям с низкой заработной платой нужно «лучшее пособие по расстоянию, адаптированное к их условиям жизни», — потребовал Лауманн. Эти люди также должны быть значительно защищены от роста цен.

Согласно налоговым планам, представленным федеральным министром финансов Кристианом Линднером, к 2023 году выгоду получат 48 миллионов граждан.

