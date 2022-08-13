Минобороны РФ: союзные силы освободили посёлок Пески в ДНР

Министерство обороны России сообщило об освобождении деревни Пески от присутствия украинских военных.

Днём 13 августа Министерство обороны России опубликовало новый брифинг, в рамках которого рассказало, что союзные силы войск РФ и армий республик Донбасса в результате активных наступательных действий сумели освободить от присутствия ВСУ населённый пункт Пески, находящийся на территории ДНР.

Отмечается, что деревня Пески является одной из самых горячих точек фронта за всё время специальной военной операции армии России на территории Украины.