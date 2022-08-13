Минобороны России: пусковая установка HIMARS уничтожена в районе Краматорска
Российские военные смогли ликвидировать одну РСЗО HIMARS, расположенную недалеко от Краматорска.
Днем субботы Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что российские войска совместно с союзными силами ДНР и ЛНР уничтожили единицу реактивной системы залпового огня HIMARS недалеко от Краматорска. Данная РСЗО была передана Украине США и использовалась ВСУ для обстрелов Херсонской области и Донбасса.
Также в Минобороны России уточнили, что вместе с РСЗО HIMARS около Краматорска был уничтожен склад, на котором хранились боеприпасы к данной установке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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