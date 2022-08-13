МО РФ: войска России полностью уничтожили две роты ВСУ возле Артёмовска

13 августа стало известно, что российские силы спецоперации ликвидировали две украинские роты возле населённого пункта Артёмовск.

13 августа Министерство обороны РФ сообщило, что коалиция армий России и Донбасса смогла осуществить успешное наступление по направлению к городу Артёмовск в Донецкой области. По итогам наступления войск РФ и ДНР было полностью уничтожено две роты 72-ой механизированной бригады ВСУ.

Также известно, что по итогам ударов Военно-космических сил России по населённому пункту Переездное ВС РФ уничтожили не менее 170 украинских военных.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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