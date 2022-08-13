Новое исследование показало, что японские дети ходят не так, как все остальные

Согласно новому исследованию, связывающему модели движений тела и здоровье, японские дети ходят не так, как в других странах.

Исследование, недавно опубликованное в журнале «Scientific Reports», показало, что модели походки японских детей в возрасте от 6 до 12 лет отличаются от таковых в других развитых странах.

Походка человека представляет собой сложный и бессознательный двигательный паттерн, который состоит из последовательности движений с использованием бедра, колена и стопы.

Возрастные изменения движений нижних конечностей при ходьбе изучали ученые из Нагойского университета в Японии. Исследователи считают, что понимание моделей ходьбы может быть полезным для определения здоровья и качества жизни человека.

В ходе исследования ученые обнаружили четыре ключевых различия между разными возрастными группами. У японских детей в возрастной группе 11–12 лет количество шагов, совершаемых в минуту, было выше, чем у детей в возрастной группе 6–8 лет. Исследователи также обнаружили уменьшение шага и длины шага у детей в возрасте 11-12 лет по сравнению с детьми в возрастной группе 9-10 лет.

Дети в возрастной группе 11-12 лет также демонстрировали меньший диапазон движений в колене во время цикла ходьбы. По мере того, как дети становились старше, у них было более высокое движение подошвенного сгибания.

Соавтор исследования Ито Тадаши из Департамента интегрированных медицинских наук Университета Нагоя считает, что на походку японских детей влияет несколько факторов.

Это различия в образе жизни, культуре, телосложении. С помощью исследования ученые надеются узнать, как оценивать изменения в развитии и аномалии походки.