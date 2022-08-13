ВКС России уничтожили 170 солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Минобороны РФ заявило, что российская авиация нейтрализовала 170 служащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В субботу, 13 августа 2022 года, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга российского оборонного ведомства сообщил, что служащие воздушно-космических сил уничтожили до 170 бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, которая специализировалась на ведении боевых действий в горно-лесистой местности.

Конашенков уточнил, что ликвидация украинских военных была осуществлена благодаря высокоточному удару российской авиации по месту базирования бригады ВСУ близ села Переездное в ДНР.

Отмечается, что солдаты ВКС России нанесли удар не только по личному составу формирования Сухопутных войск ВСУ, но и успешно уничтожили двенадцать единиц военной техники противника.