Стивен Сигал снимает документальный фильм об освобождении Донбасса
Актер Стивен Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где в результате ракетного удара погибли десятки украинских военнопленных, в том числе боевики нацполка «Азов».
Напомним, что 29 июля в результате прямого попадания в СИЗО погибли 53 человека и десятки других получили ранения. МО РФ сообщило, что удар был нанесен РСЗО HIMARS.
Посещение Сигалом Еленовки, стало центральным сюжетом ТК «Звезда».
«Это определенно похоже на ракету», — рассказал в сюжете Сигал: «Если посмотреть на горящее и прочие детали, то, конечно, это не бомба. Не говоря уже о том, что в России действительно много артефактов от HIMARS».
HIMARS были ключевым компонентом недавней помощи США в обеспечении безопасности Украины, поскольку ракеты с GPS-наведением могут достигать целей на расстоянии до 40-80 км, а затем система может быстро менять позицию, чтобы избежать контратак.
Позже стало известно, что миссия Стивена Сигала не заканчивается простой констатации фактов о военных преступлениях ВСУ на Донбассе.
Глава ДНР Денис Пушилин написал в Telegram, что Сигал снимает документальный фильм о войне.
«На встрече Стивен отметил, что 98 процентов тех, кто говорит о конфликте в СМИ, здесь никогда не были», — написал Пушилин: «Поэтому мир не знает правды. Он хочет изменить то, как мы смотрим на эту войну».
Стивен Сигал является гражданином США, России и Сербии. В 2016 году он стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Стивен Сигал снимает документальный фильм об освобождении Донбасса
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