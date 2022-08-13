В МИД России подтвердили переговоры по обмену Гринер на Бута

Заключенного могут обменять на баскетболистку Бритни Гринер, приговоренную в начале августа в России к девяти годам тюрьмы за перевозку каннабиса, и бывшего американского солдата.

Российский дипломат подтвердил в субботу, что Москва и Вашингтон обсуждают возможный обмен пленными с участием задержанного в США российского торговца оружием и задержанной в России звезды американского баскетбола.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что сделали «существенное предложение» России, чтобы добиться освобождения двух задержанных в России американцев, баскетболистки Бриттни Гринер и бывшего американского солдата Пола Уилана.

По данным американских СМИ, речь шла бы об их обмене на задержанного в США известного российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «торговец смертью».

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и отбывает 25-летний тюремный срок в США. Его выдающаяся карьера послужила одним из источников вдохновения для создания фильма «Повелитель войны», в котором Николас Кейдж играет циничного торговца оружием.

«Обсуждение очень чувствительной темы обмена (пленными) идет по каналам, выбранным нашими президентами», — заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, - «Имена, цитируемые американской прессой, действительно учитываются. Россия давно добивается освобождения Виктора Бута», — добавил он в интервью, опубликованном в субботу российским информационным агентством ТАСС.

«Молчаливая дипломатия» продолжается и должна принести плоды, если, конечно, Вашингтон (...) будет осторожен и не впадет в пропаганду», — добавил он.

Москва впервые подтвердила, что ведутся переговоры о возможном обмене с участием Виктора Бута. Кремль неоднократно критиковал Вашингтон за публичные заявления о ведущихся переговорах.