В МИД России подтвердили переговоры по обмену Гринер на Бута
Заключенного могут обменять на баскетболистку Бритни Гринер, приговоренную в начале августа в России к девяти годам тюрьмы за перевозку каннабиса, и бывшего американского солдата.
Российский дипломат подтвердил в субботу, что Москва и Вашингтон обсуждают возможный обмен пленными с участием задержанного в США российского торговца оружием и задержанной в России звезды американского баскетбола.
Соединенные Штаты неоднократно заявляли, что сделали «существенное предложение» России, чтобы добиться освобождения двух задержанных в России американцев, баскетболистки Бриттни Гринер и бывшего американского солдата Пола Уилана.
По данным американских СМИ, речь шла бы об их обмене на задержанного в США известного российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «торговец смертью».
Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году и отбывает 25-летний тюремный срок в США. Его выдающаяся карьера послужила одним из источников вдохновения для создания фильма «Повелитель войны», в котором Николас Кейдж играет циничного торговца оружием.
«Обсуждение очень чувствительной темы обмена (пленными) идет по каналам, выбранным нашими президентами», — заявил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, - «Имена, цитируемые американской прессой, действительно учитываются. Россия давно добивается освобождения Виктора Бута», — добавил он в интервью, опубликованном в субботу российским информационным агентством ТАСС.
«Молчаливая дипломатия» продолжается и должна принести плоды, если, конечно, Вашингтон (...) будет осторожен и не впадет в пропаганду», — добавил он.
Москва впервые подтвердила, что ведутся переговоры о возможном обмене с участием Виктора Бута. Кремль неоднократно критиковал Вашингтон за публичные заявления о ведущихся переговорах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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