МИД Литвы: Евросоюз должен запретить въезд россиянам по шенгенским визам

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что страны ЕС должны запретить въезд россиянам с шенгенскими визами.

В субботу днём министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис публично заявил, что Вильнюс выступает за введение запрета на въезд россиян в страны Европейского союза. При этом Ландсбергис утверждает, что эффективнее всего будет вариант, при котором весь Евросоюз примет решение о закрытии границ для граждан России.

Примечательно, что ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявляла, что посещение территорий стран Европейского союза россиянами является не правом, а привилегией.