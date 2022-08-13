МИД Литвы: Евросоюз должен запретить въезд россиянам по шенгенским визам
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что страны ЕС должны запретить въезд россиянам с шенгенскими визами.
В субботу днём министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис публично заявил, что Вильнюс выступает за введение запрета на въезд россиян в страны Европейского союза. При этом Ландсбергис утверждает, что эффективнее всего будет вариант, при котором весь Евросоюз примет решение о закрытии границ для граждан России.
Примечательно, что ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявляла, что посещение территорий стран Европейского союза россиянами является не правом, а привилегией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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