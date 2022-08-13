Семьи израильских спортсменов, погибших на Олимпиаде в Мюнхене, отказались присутствовать на мемориальной церемонии

Правительство Германии заявило, что сожалеет о планах семей израильских спортсменов, погибших на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, бойкотировать церемонию, посвященную 50-летию, в следующем месяце.

Одиннадцать израильтян и немецкий полицейский были убиты после того, как члены боевой палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню 5 сентября 1972 года.

Семьи погибших объявили, что не будут присутствовать на мемориальной церемонии из-за отношений между Германией и Израилем.

Родственники спортсменов обвиняют Германию в том, что она не смогла обезопасить Олимпийскую деревню, отказалась от помощи Израиля и провалила спасательную операцию, в ходе которой погибли немецкий полицейский и пятеро нападавших.

Германия принесла извинения за неправильное обращение с реакцией на нападение и открыла ранее закрытые архивы.

Но родственники жертв говорят, что сумма компенсации, предложенная правительством до сих пор, является оскорбительной.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил в пятницу, что Германия привержена тщательному анализу того, что произошло 50 лет назад, и готова продолжить обсуждение вопроса о выплатах родственникам.

На данный момент страна предоставила около 5 миллионов евро; Немецкие СМИ сообщают, что правительство готово удвоить эту сумму, в то время как родственники просят значительно больше.