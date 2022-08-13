Семьи израильских спортсменов, погибших на Олимпиаде в Мюнхене, отказались присутствовать на мемориальной церемонии
Правительство Германии заявило, что сожалеет о планах семей израильских спортсменов, погибших на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, бойкотировать церемонию, посвященную 50-летию, в следующем месяце.
Одиннадцать израильтян и немецкий полицейский были убиты после того, как члены боевой палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню 5 сентября 1972 года.
Семьи погибших объявили, что не будут присутствовать на мемориальной церемонии из-за отношений между Германией и Израилем.
Родственники спортсменов обвиняют Германию в том, что она не смогла обезопасить Олимпийскую деревню, отказалась от помощи Израиля и провалила спасательную операцию, в ходе которой погибли немецкий полицейский и пятеро нападавших.
Германия принесла извинения за неправильное обращение с реакцией на нападение и открыла ранее закрытые архивы.
Но родственники жертв говорят, что сумма компенсации, предложенная правительством до сих пор, является оскорбительной.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил в пятницу, что Германия привержена тщательному анализу того, что произошло 50 лет назад, и готова продолжить обсуждение вопроса о выплатах родственникам.
На данный момент страна предоставила около 5 миллионов евро; Немецкие СМИ сообщают, что правительство готово удвоить эту сумму, в то время как родственники просят значительно больше.
Опубликовано: Светлана Репина
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Семьи израильских спортсменов, погибших на Олимпиаде в Мюнхене, отказались присутствовать на мемориальной церемонии
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