Интересные факты из жизни вождя народов СССР: каким мы не видели Иосифа Сталина

Об Иосифе Сталине во все времена ходило много слухов, догадок и домыслов различного толка, некоторые из них правдивы, другие не подтверждены.

Иосиф Виссарионович Сталин является одной из наиболее противоречивых личностей мировой политики двадцатого века.

Некоторые его превозносят, другие, наоборот, считают кровавым тираном. Трудно вообразить, сколько мифов и легенд окружает его фигуру по сей день. И споры не утихают даже тогда, когда исследователям и историкам удается их официально подтвердить или опровергнуть.

Мы же в этой статье предлагаем посмотреть на Иосифа Сталина с немного другой стороны, опираясь на известные факты его биографии.

Так, настоящая фамилия вождя Джугашвили, но, когда он стал активным большевиком к нему прикрепилось прозвище Коба.

Это случилось в 1901-м году, когда он окончательно порвал отношения с религией, и был исключен из семинарии.

В его жизни того периода было множество арестов, ссылок, побегов, освобождений, политических акций, что сделало его известным в революционной среде. Позднее, в 1912-м году он взял себе другое прозвище Сталин, эдакий железный человек, способный на все во имя успеха мировой революции.

Одним из малоизвестных фактов его биографии является то обстоятельство, что в молодости он подрабатывал метеорологом на Тифлисской метерологической станции.

Возможно, как раз знания, полученные в это время и сделали возможным его предложение устанавливать в тылу врага во время ВОВ автономные метеостанции, чтобы планировать работу ВВС.

Существуют воспоминания революционерки Татьяны Вулих, в которых она утверждает, что в 1907-м году, желая добыть деньги для партии, Сталин участвовал в ограблении банка. Доподлинно это неизвестно, но то, что у будущего главы государства были серьезные проблемы с законом это факт.

Впервые он был арестован в 1902-м, потом спустя два года бежал, и жил по поддельным документам. Второй арест пришелся на 1908-й год. Тогда он сбежал через год, затем снова попадал в тюрьму в 1911, 1912 и 1913-м годах.

Отец Иосифа был алкоголиком, двое старших детей в семье умерли, и всю свою злость он вымещал на жене и маленьком сыне, который с малых лет противостоял родителю, даже с оружием защищая себя и мать. Он погиб в пьяной стычке, когда мальчику было 11 лет.

Известно, что Сталин очень любил смотреть кино, читать, слушать классическую музыку. У него было трое родных детей и один приемный сын, которого он усыновил после смерти своего друга и соратника. В быту вождь был очень неприхотлив и бережлив, и имел отменное чувство юмора.