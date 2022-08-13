Кем была и что творила самая известная и жестокая надзирательница в Освенциме

Жестокость персонала концлагеря Освенцим вошла в историю, как нечто беспрецедентно бесчеловечное, но среди охранников были личности, которых впору можно было назвать зверями.

Женщине, о которой пойдет речь в этой статье, вменялось непосредственное участие в физическом уничтожении более пятисот тысяч человек. Звали ее Мария Мандель.

Она родилась в Австро-Венгрии в 1912-м году. Известно, что в 1938-м году женщина перебралась в Мюнхен, и поступила на службу в качестве охранницы в концентрационный лагерь Лихтенбург в Саксонии 15 октября.

Судя по всему, она хорошо проявляла себя на работе, раз руководство приняло решение ее повысить и перевести в мае 1939-го года в печально известный женский концлагерь Равенсбрюк. Здесь Мария Мандель вскоре получила должность старшего надзирателя.

1 апреля 1941-го года Мария Мандель официально вступила в нацистскую партию НСДАП, что дало ей зеленый свет для построения карьеры во вспомогательных службах СС. В само подразделение женщин не брали. С октября 1942-го года Мария Мандель стала начальницей женских лагерей Аушивиц-Биркенау, а ее звание соответствовало уровню подполковника. Она контролировала всю разветвленную сеть женских лагерей в комплексе Освенцим.

Ее жестокость поражает воображение. Мария могла приказать казнить любую заключенную, которая только осмелилась на нее взглянуть, и лично утверждала и подписывала списки тех несчастных, которые, по ее мнению, подлежали уничтожению. Благодаря ее распоряжениям в газовых камерах погибло более пятисот тысяч женщин и детей.

Руководство Рейха щедро награждало ударницу труда. В частности, она получила крест второй степени за военные заслуги. Однако, деятельность Марии Мандель не ограничивалась подписанием бумаг на убийство людей.

Она лично развлекалась тем, что заводила себе несколько еврейских заключенных в качестве питомцев, и заставляла их исполнять различные ее приказы и прихоти, но ровно до того момента, пока они ей не наскучивали, после чего она приказывала их умертвить.

Не вызывали в ней жалости и дети. Известен случай, когда она якобы спасла из числа приговоренных маленького ребенка, забрала себе, привела в порядок, возилась с ним, но через неделю, когда он ей надоел, без жалости отправила в газовую камеру.

Относительно повезло женщинам-музыканткам, из которых Мандель сформировала оркестр. Их она берегла, и обеспечила более сносные по сравнению с остальными заключенными условия жизни, но заставляла играть веселую музыку, когда людей вели в газовые камеры, отправляли на работы или вели назад в бараки в конце дня.

В 1944-м году Марию Мандель перевели в Дахау-Мульдорф, а после того, как в Германию пришли союзники, она сбежала и некоторое время пряталась в горах. В августе 1945-го года ее нашли и передали полякам.

Состоявшийся суд приговорил Марию Мандель к смерти через повешение. Приговор привели в исполнение в январе 1948-го года, а тело казненной отдали в Краковский университет для опытов при обучении студентов медицинских факультетов.