Как происходило обучение детей во времена Древнего Рима, и какими были школы

Обучение детей в Древнем Риме существенно отличалось от школьного образования, в том понимании, к которому мы все привыкли.

Древние римляне очень ценили образованность, и хорошо знали, сколь она важна, поэтому неграмотный человек, не умеющий писать и читать, рассчитывать на то, чтобы сделать карьеру политика или занять высокий пост не мог. Но, с другой стороны, в устройстве государства не было никакой централизованной системы, которая могла бы обеспечивать население образовательными услугами.

В период становления имперской формы правления ни о каком общественном, и уж тем более бесплатном образовании речи не шло. Подразумевалось, что дать образование своим детям является делом их родителей. В подавляющем большинстве случаев, его получали в том или ином виде только мальчики. Девочек, как правило, снабжали разве что навыками ведения домашнего хозяйства. Хотя в римской истории есть и исключения в виде образованных женщин, которые только подтверждают правило.

В богатых семьях политиков и сенаторов было принято нанимать частных учителей. Считалось, что лучшими из них были греки. Отец семейства просто покупал для своих детей образованного раба, который мог преподавать как на латыни, так и на греческом. В римском обществе приветствовалось знание обоих языков.

Для простых граждан единственным способом дать детям образование было отдать их в частные школы, которые часто устраивались спонтанно. Преподаватели могли заниматься с учениками прямо на улице под портиками.

Историки полагают, что первую частную школу в Риме организовал вольноотпущенник Спурий Карвилий в третьем веке до нашей эры. Тем не менее, учителя и владельцы школ не были уважаемыми людьми. Наоборот, дело это считалось стыдным.

Учеников принимали с семилетнего возраста. Сначала учили читать, а потом писать, причем второму придавалось меньшее значение. Также в программу входила математика. С учениками было принято обращаться жестко, применяя физическое насилие. Причем это касалось как детей бедных, так и богатых людей.

После обучения дома или в начальной школе ученик в тринадцатилетнем возрасте должен был поступить на обучение к грамматисту, а по достижении пятнадцати лет в школу ораторского искусства. Там их учили выступать публично, и придумывать грубые оскорбления политических оппонентов.

Полный курс образования был дорогим, и позволить его могли немногие. Некоторые же даже среди богатых и знатных людей предпочитали заниматься образованием своих детей лично.