Иосиф Сталин так любил дачный отдых, что обзавелся двадцатью дачами: для чего они были ему нужны

У человека, который руководил огромной страной была неограниченная власть, он мог позволить себе любую прихоть, но вот для чего Сталину требовалось целых двадцать дач понимают не все.

Отдых на даче на лоне природы в уютном домике со всеми удобствами мечта очень многих людей, но едва ли большинство из нас мечтают о большом количестве таких объектов для отдыха.

Сколько же их может понадобиться одному человеку? Многое здесь зависит от личности и статуса этого человека.

Конечно, для политика, который находится в постоянных поездках по стране, наличие уютных домиков для отдыха в разных регионах является не таким уж и утопическим, и вполне практичным решением, тем более, если в средствах он не ограничен.

Вот только Иосиф Виссарионович, что доподлинно известно, покидал Москву весьма нечасто, поэтому в вышеобозначенном предположении ответа на вопрос о двадцати дачах нет.

Нужно сказать, что все сталинские дачи были выстроены по однотипному проекту.

Это был двухэтажный дом, в котором находилось несколько спален, зал для приемов и рабочий кабинет. На некоторых из этих дач Сталин не побывал ни разу, в других был заездом всего пару раз, а на некоторых жил продолжительное время.

Но вне зависимости от этого, все было устроено так, что он вот-вот может приехать.

Каждую дачу обслуживало около полусотни сотрудников, и всегда в наличии были свежие продукты. Вся обстановка соответствовала вкусам вождя. Он был аскетичной личностью, но любил вкусно поесть, выпить коньяку и покурить хороший табак.

Технически эти дачи не были в собственности Сталина. Они принадлежали государству и обслуживались тоже из казенных средств, но пользоваться ими мог исключительно Сталин.

Обстановка на дачах не отличалась претенциозностью, но элементы роскоши все же присутствовали. Так, в отделке каминов использовались опал и оникс, а также мрамор. Мебель изготавливалась из благородных пород дерева, таких как самшит, чинара, орех.

Большое внимание уделялось охране дач, особенно тщательно охрана была организована на тех из них, где Сталин бывал достаточно часто. Территория могла охватывать от пятидесяти до ста гектаров, по периметру выстраивался не один ряд ограждений. Самый высокий забор доходил до пяти метров, и он был окружен колючей проволокой. Потом шел периметр, где располагалась охрана НКВД, а внутри действовала личная охрана с собаками. В самом же доме присутствовали телохранители.

Над сталинскими дачами были воспрещены полеты, действовали системы ПВО, а по окружности находились зенитные подразделения. Такое большое количество дач было построено для обеспечения безопасности главы государства. Никто не должен был знать, на какую из них поедет Сталин, и в какое время.