В Таиланде задержан китайский магнат азартных игр, в КНР его ждет 10 лет тюрьмы
Полиция Таиланда сообщила в субботу, что в Бангкоке арестован китайский бизнесмен, которому предъявлен международный ордер на арест за управление незаконными сайтами онлайн-гемблинга.
По сообщениям китайских СМИ, 40-летний Ше Чжицзян находится в розыске китайских властей с 2012 года.
Полиция Таиланда заявила, что его таиландская виза была аннулирована после того, как он был взят под стражу в среду вечером.
Ше Чжицзян возглавил спорные мегапроекты и руководил игорным бизнесом и казино в Камбодже и Шве Кокко в Бирме, а также лотерейным бизнесом на Филиппинах, как сообщают многочисленные СМИ.
Согласно красному уведомлению Интерпола, выпущенному в мае 2021 года и полученному AFP, бизнесмену предъявлены уголовные обвинения в Китае, и ему может грозить максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения.
В период с января 2018 года по февраль 2021 года подозреваемый, который возглавляет « преступную группировку », вступил в сговор с другими для регистрации компаний, а также исследования и разработки игровых онлайн-платформ, таких как Hongshulin, Yigou и Yiyou International, указывает на красное уведомление, сообщая о 330 000 игроков. завербован.
«Незаконный доход, полученный Ше Чжицзяном, в общей сложности составил более 150 миллионов юаней (22,2 миллиона долларов США) и был переведен за границу», — говорится в красном уведомлении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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