Биологическое оружие появилось еще в древности

Первые упоминания о том, что можно считать биологическим оружием, можно найти в трудах римского историка Корнелия Непота.

В воспоминаниях об одном сражении он рассказывает о хитрости, на которую пошел Ганнибал Барака, чтобы победить царя Эвмена.

В ключевой момент этого сражения воины Барака бросили прямо под ноги противнику глиняные шарики, внутри которых были ядовитые змеи.

Войско не сразу сориентировалось в ситуации. Но когда воины поняли, что происходит, они просто сбежали с поля боя.

Еще один эпизод использования биологического оружия относится к XIV веку. Тогда хан Джанибек пытался взять штурмом генуэзскую крепость Кафа.

Он использовал катапульты, с помощью которых забрасывал внутрь трупы людей, умерших от чумы. Правда, есть версия, что сам Джанибек впоследствии заразился этой болезнью и умер от нее.

Канадский ученый Сир Тревисанат пишет, что биологическое оружие впервые использовали в эпоху Хеттского царства.

По его словам, хетты подбрасывали своим противникам домашних животных, зараженных туляремией. Те забирали их в свое стадо, и хетты могли спокойно грабить их.

Сейчас использование биологического оружия запрещено Женевской конвенцией, подписанной в 1925 году.