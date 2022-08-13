Биологическое оружие появилось еще в древности
Первые упоминания о том, что можно считать биологическим оружием, можно найти в трудах римского историка Корнелия Непота.
В воспоминаниях об одном сражении он рассказывает о хитрости, на которую пошел Ганнибал Барака, чтобы победить царя Эвмена.
В ключевой момент этого сражения воины Барака бросили прямо под ноги противнику глиняные шарики, внутри которых были ядовитые змеи.
Войско не сразу сориентировалось в ситуации. Но когда воины поняли, что происходит, они просто сбежали с поля боя.
Еще один эпизод использования биологического оружия относится к XIV веку. Тогда хан Джанибек пытался взять штурмом генуэзскую крепость Кафа.
Он использовал катапульты, с помощью которых забрасывал внутрь трупы людей, умерших от чумы. Правда, есть версия, что сам Джанибек впоследствии заразился этой болезнью и умер от нее.
Канадский ученый Сир Тревисанат пишет, что биологическое оружие впервые использовали в эпоху Хеттского царства.
По его словам, хетты подбрасывали своим противникам домашних животных, зараженных туляремией. Те забирали их в свое стадо, и хетты могли спокойно грабить их.
Сейчас использование биологического оружия запрещено Женевской конвенцией, подписанной в 1925 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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