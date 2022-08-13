ВСУ обстреляли Новую Каховку, в центре города возник пожар

Украинские военнослужащие выпустили 12 снарядов по Новой Каховке, в городе работает ПВО.

В субботу, 13 августа 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о том, что украинская сторона в очередной раз атаковала город Новая Каховка в Херсонской области, где располагается Каховская ГЭС.

Отмечается, что бойцы ВСУ выпустили не менее двенадцати снарядов по Новой Каховке, часть из которых была успешно отражена противовоздушной обороной, однако несмотря на все усилия российских солдат по защите города, в центре возник пожар. Точных данных от ВГА региона о пострадавших и разрушения в настоящий момент нет.

Примечательно, что заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале заявил о том, что «Херсон уже навеки с Россией», так как местные жители, по его мнению, единогласно проголосуют на предстоящем референдуме за присоединение к РФ.