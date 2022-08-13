Какие тайны жизни и смерти главного революционного вождя Ленина до сих пор засекеречены

Жизнь Ленина, как и многих сильных мира сего, покрыта завесой тайны, и даже спустя почти столетие после смерти многие загадки остаются неразгаданными.

В Советском Союзе личность Владимира Ильича Ульянова (Ленина) без преувеличения превратилась для граждан с подачи властей в настоящий культ. В какой-то степени он заменил, если можно так выразиться, божественную фигуру в строго атеистическом государстве. Но при этом в его биографии до сих пор остается немало пробелов, которые нечем заполнить.

Ленин утверждал, что по национальности является русским, однако, по свидетельствам некоторых исследователей, в частности литератора Марии Ташегивян, по отцовской линии Владимир Ульянов был калмыком. Другие источники указывают на то, что в роду Ульяновых были шведы и немцы. Популярна и теория о том, что по материнской линии вождь был евреем, на что косвенно указывает девичья фамилия его матери Бланк. Однако, этот факт не служит тому прямым доказательством, поскольку есть теория, что родственники матери принадлежали к русскому купеческому роду.

Официально собственных детей у Владимира Ленина не было. Во всяком случая в браке с Надеждой Крупской. Тем не менее, существует предположение, что Андрей, младший сын революционерки Инессы Арманд, с которой у вождя революции были отношения, на самом деле являлся сыном Ленина. Но в этой теории есть пробел. Андрей родился в 1903-м году, а Инесса и Владимир познакомились только в 1909-м.

В свое время нашумела история некоего Александра Стефана, который утверждал, что является сыном Ленина и Арманд, которого та якобы родила в 1913-м году, а позднее его передали в семью австрийского коммуниста. Но кроме его слов, достоверных свидетельств о том, что у Инессы Арманд в этом году родился ребенок нет.

О причинах смерти Ленина также ходит много слухов. Официально говорилось, что вождь скончался от последствий покушения на него Фанни Каплан. Но к пятидесяти трем годам Ленин перенес уже три инсульта, и, скорее всего, погубили его необратимые сосудистые изменения.

Не теряет популярности и версия о том, что Ленина убил сифилис, которым он заразился еще в тридцать два года во время пребывания в эмиграции в Париже. Но исследования немецкого невролога Ноне, проведенные в 1923-м году, опровергают это предположение.

Но, пожалуй, самой одиозной и скандальной является теория о том, что Ленин скончался не от естественных причин, а был устранен по приказу своего соратника Иосифа Сталина, который на момент болезни вождя уже практически пришел к власти в стране, и хотел любой ценой устранить конкуренцию, которую ему составлял идеолог и вдохновитель Октябрьской революции.