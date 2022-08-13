Почему Абхазия стала грузинской территорией, и при чем тут Иосиф Сталин

В настоящее время этот вопрос может показаться не слишком актуальным, или даже странным, но от этого не менее любопытным. Обратимся же к истории, чтобы понять, в чем же было дело.

Изначально Абхазия наравне с Грузией участвовала в процессе децентрализации после распада Российской империи, и манифестировала свою независимость, с чем, впрочем, представители Грузии согласны однозначно не были.

Процесс объединения не был быстрым и гладким. После выхода декларации о самоопределении, инициированном Лениным и Сталиным, Грузия вошла в состав Закавказского коммисариата, а позднее он трансформировался в Закавказскую демократическую федеративную республику.

Что же касается Абхазии, то она была включена в Республику горских народов Северного Кавказа. Однако, оба этих образования фактически были номинальными. В 1918-м году Грузия при поддержке Турции, Германии и Великобритании оккупировала Сухумский округ. Так абхазы были вынуждены вести партизанскую борьбу за свою независимость.

После прихода советских войск и образования Советской Социалистической республики Грузия, большевики в декабре 1921-го года инициировали заключение между Абхазией и Грузией договор, как между двумя суверенными государствами. Но автономным субъектом СССР Абхазия в конечном счете так и не стала. Ее положение было двойственным и по-своему особым на протяжении целого десятилетия.

Причиной тому стало, возможно, недостаточная прочность советской власти в двадцатых годах, которой не нужен был лишний вооруженный конфликт. Стране и так было непросто оправиться после революции. Поэтому с политическими представителями абхазского народа некоторое время советская власть считала возможным заигрывать.

Но, после того как у власти окончательно и бесповоротно укрепился Иосиф Сталин, судьба маленькой абхазской республики была фактически решена. В 1931-м году Сталин официально включил Абхазию в грузинскую ССР. Вождь всех народов очень любил отдых в Абхазии у озера Рица и в Гаграх, а сам по происхождению и национальности был грузином.

В какой-то момент он просто решил подарить своим землякам-грузинам абхазские территории. Возможно, руководила его действиями и более практичная причина. Сталин полагал, что при таком статусе абхазских территорий в составе Грузии его соратник Лаврентий Берия сможет наилучшим образом позаботиться о его безопасности во время отдыха в любимых местах.

Соответствует ли это предположение действительности сказать сейчас весьма проблематично. Тем не менее, историческим фактом остается и то, что после того, как Абхазия стала грузинской территорией роль Лаврентия Берия в государственном аппарате Сталина стала стремительно возрастать.