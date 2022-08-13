Сталинская дача в Новом Афоне: любимейшее место отдыха вождя всех народов

Не секрет, что абхазские Гагры были обожаемым местом отдыха Иосифа Сталина, поэтому там он решил построить себе комфортабельную дачу.

Сталинская дача в Гаграх сегодня является тем местом, которое возможно посетить туристам. Более того, туда есть круглосуточный доступ, если заходить со стороны отеля Скай Терра.

Что же можно увидеть и оценить с первого взгляда, когда попадаешь на место, которое так любил вождь всех народов, а по мнению части населения один из кровавых диктаторов двадцатого века? Первое, что невозможно не оценить каждому человеку, у которого есть глаза, это потрясающий вид на море и пейзаж вокруг. Голова действительно кружится от восторга, настолько он гармоничный и захватывающий. И оттого хочется вернуться в эти места вновь и вновь.

Даже не заходя на саму территорию сталинской дачи, можно совершить прогулку, которая надолго останется в памяти, не говоря уже о самом здании. Снаружи можно обнаружить потрясающую террасу с компактным мини-лифтом, а также уютный дворик с беседкой, в которой можно спрятаться и отдохнуть от палящего солнца.

Но больше всего любопытного исследователя манит множество уходящих наверх лестниц. Удержаться от соблазна подняться хотя бы по одной из них практически невозможно. На территории дачи обнаруживается бассейн возле скалы, статуя и бункер, в который ведут крошечные двери.

Заглянув внутрь, и посветив фонарем, можно обнаружить трубы и вентиль, что говорит о том, что бункер является схемой водопровода. Если посмотреть в сторону тропы от скалы, то обнаруживается постройка на горе с балконом с замысловатыми украшениями. На самом деле постройка ни что иное, как смотровая площадка. Но подниматься на нее, как уверяют местные, небезопасно, поскольку дорога находится далеко не в безупречном состоянии.

Сама сталинская дача уже заросла пышной растительностью, так, что создается впечатление каких-то тропических джунглей. Но, безусловно, это место просто дышит историей, и имеет потрясающую энергетику, словно там действительно поселился дух вождя. Если дать волю фантазии, можно представить себе самого Иосифа Сталина, уже степенного в возрасте, который прохаживается неспешным шагом по мощеным дорожкам с трубкой в руке, и обдумывает какой-нибудь шаг, который станет судьбоносным для миллионов людей.

Экскурсоводы рассказывают посетителям, что Сталин не плавал непосредственно в море, поэтому специально для него в бассейн был подведен водопровод, который подавал в бассейн морскую воду.

Усадьба эта носила название Ласточкино гнездо, и была любимой дачей Сталина, коих у него было около двадцати. Дело в том, что вождь очень боялся покушения, поэтому из соображений конспирации редко останавливался в одном и том же месте.