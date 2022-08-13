Какую роль сыграл южный город Сочи для победы в Великой Отечественной войне

Многие советские города во время войны сыграли ключевую роль в достижении победы не только в масштабах страны, но даже мира, но о Сочи в этом контексте говорят немного.

О Курской и Сталинградской битве наверняка знает большинство учеников. О роли этих городов, их вкладе в великую победу написано множество документальных трудов, сняты художественные фильмы, и написаны книги. Но очень немногие говорят в контексте победы над гитлеровским фашизмом о Сочи. И совершенно зря.

Конечно, с точки зрения боевых действий Сочи нельзя назвать примечательной точкой на военной карте. В этом городе не было стратегически важных объектов, которые могли бы создать почву для прямого противостояния, но роль его неоспорима. Во время войны Сочи стал настоящей лечебницей.

Практически накануне начала Великой Отечественной войны в Сочи были сданы в эксплуатацию выстроенные по последнему слову тогдашней советской техники санатории имени Орджоникидзе, Мацеста, Заря и прочие. Предполагалось, что там будут отдыхать в том числе и сильные мира сего, но судьба распорядилась иначе.

Когда началась война, территории и здания этих санаториев в спешном порядке переоборудовали в больницы. По совокупности на территории города стало действовать сто одиннадцать больниц, которых, впрочем, из-за гигантского наплыва раненых все равно не хватало. Равно как и персонала. Поэтому в больничные помещения переоборудовали и гостиницы.

Врачи и вспомогательный персонал трудились на пределе сил, применяя весь свой опыт и знания. И, нужно сказать, что эффективность лечения в сочинских больницах была на высоте, поскольку помимо традиционных методов подключались технологии санаторного оздоровления, бальнеологии. Огромную роль играл и благоприятный климат, и морской воздух.

Когда наступил момент нехватки лекарственных средств, местные жители и специалисты стали прибегать к народным методам, и лечить раненых и больных с помощью даров природы. Они собирали лечебные травы, фрукты и ягоды, и готовили из них не только пищу, но и лекарства. В частности, для лечения цинги применяли хвойный отвар в соленом растворе.

Вместо ваты, которой не хватало, нередко применяли мхи из Тисо-Самшитовой рощи. Ими же набивали матрасы. Вопрос с нехваткой продовольствия решали ловлей дельфинов и чаек.

Раненых доставляли в Сочи всеми видами транспорта: поездами, самолетами, морем и даже на ослиных повозках. На время войны в Сочи были налажены производства. В городе стал работать мясокомбинат для заготовок консервов для раненых, швейное, и производство горючих смесей, а также рыбзавод.