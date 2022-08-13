Четвертый рейх на территории Советского союза: что это такое, и кто его создал

Не секрет, что для сильных мира сего и их отпрысков в Советском союзе в том числе существовали совершенно другие правила жизни, чем для простых смертных, и это было не всегда так уж хорошо.

В начале лета 1943-го года случилось происшествие, на которое сразу же выехала оперативная группа МУРа. Подросток выстрелил в свою девушку, а потом совершил самоубийство. Для военного времени эта ситуация не была столь уж экстраординарной, ведь строгого запрета на оружие в ту пору в Москве не существовало.

Особенным этот случай делало совершенно другое. Ситуация могла произвести эффект разорвавшейся бомбы, если бы широкой общественности стало известно, кем были герои этого трагического происшествия.

Приехавшие сотрудники правопорядка обнаружили на месте преступления немецкий Вальтер. Пострадавшей оказалась Нина Уманская, дочь дипломата Константина Уманского, а стрелявшим в нее сын совнаркома авиации Алексея Шахурина, Владимир.

Что конкретно произошло было неясно, поскольку свидетелей не было. Люди услышали выстрелы, прибежали к кинотеатру Ударник, увидели двух лежащих на ступенях молодых людей, и вызвали скорую помощь.

Расследование вывело на элитную 175-ю школу, в которой учился Владимир Шахурин. Он находился в дружеских отношениях с сыновьями Микояна, Бакулева, Хмельницкого, Реденса и другими. Но на этом этапе следствие приостановили, и передали сотрудникам госбезопасности.

Те искали на месте преступления вещи, которые могли бы пролить свет на происшествие, но не нашли. Позднее выяснилось, что дневник Владимира находится у его матери, которая передала его Берии.

Из дневника стало ясно, что Владимир Шахурин был руководителем тайной фашистской организации, куда входили дети высокопоставленных чиновников СССР. Они были допрошены и отправлены во внутреннюю тюрьму. Оказалось, что подростки создали свое фашистское правительство.

Нина Уманская, поссорившись с Владимиром, угрожала рассказать об этом взрослым, что было недопустимо, и он решил ее припугнуть оружием. Но, увы, все закончилось трагически.

Было принято решение выслать подростков в уральские города на год с запретом на общение с их высокопоставленными родственниками. Дело со стрельбой в итоге замяли, признав несчастным случаем, а никаких санкций относительно родителей подростков не последовало. Во время войны Сталину были необходимы верные люди в госаппарате, которые уже оправдали его доверие.

Впоследствии жизни этих подростков сложились вполне удачно, они стали успешными людьми, вот только жизни Нины и Владимира уже было вернуть невозможно!