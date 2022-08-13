Опиумные войны стали одним из самых сложных и неоднозначных периодов в истории Китая

В истории китайского государства были периоды величия и слабости, и опиумные войны стали одним из самых жестоких и сильных исторических уроков.

Если говорить о периоде опиумных войн с представителем народа Китая, то, скорее всего, у него этот исторический отрезок биографии страны станет напоминанием о национальном унижении и слабости народа. Но, с другой стороны, Китай получил урок, из которого извлек немало полезного и важно, чтобы в дальнейшем не повторять ошибок.

А началась эта печальная страница китайской истории в девятнадцатом веке. В это время Британская империя агрессивно распространяла свое влияние по всему земному шару. Во всяком случае, пыталась это сделать. И небезосновательно. На тот момент ее могущество на море было безграничным, а ресурсы с завоеванных колоний стекались в казну рекой.

Китаем на тот момент правили представители династии Цин, и в азиатском регионе Китайская империя также доминировала, поэтому столкновение было практически неизбежным. В вопросах торговли тоже не было равновесия. Европа нуждалась в китайских товарах, а вот китайцы вполне могли обходиться без европейских.

Европейские страны поделили практически все континенты, и только Китай оставался могущественным и независимым. Чтобы это исправить, и подмять непокорных китайцев под себя, англичане сделали ставку на опиум.

В те времена он использовался для облегчения боли в медицине, его добавляли в табак. Но у опиума была одна страшная особенность. Он вызывал сильнейшее привыкание.

Британская Ост-Индская компания инициировала торговлю опиумом с Китаем. Целью было обменивать китайские товары на опиум, и не тратить серебро и золото. И она увенчалась успехом. Когда правительство опомнилось, оно стало запрещать торговлю опиумом, вводить казнь за его распространение.

Первый военный ответ от Великобритании Китай получил в виде войны 1840-1842 годов, в которой победа досталась англичанам, и закончилась Нанским договором, согласно которому Англия получила в свое владение Гонконг, на тот момент Сянган, и доступ для торговли в четырех портах Китая. Традиционная китайская армия мало что могла противопоставить современному английскому вооружению. К тому же Поднебесной навязали гигантские выплаты контрибуции. В довоенный период, кстати, англичане могли торговать с Китаем только через один порт.

Массовые поставки опиума в Китай Британией продолжились с удвоенной силой. В результате это привело к массовому обеднению китайского населения, которое деградировало и физически из-за зависимости от опиума, и экономическому упадку страны.