На Украине анонсировали принятие закона о легализации оружия
Глава МВД Украины Монастырский заявил, что в ближайшее время Верховная рада одобрит закон о легализации оружия.
В субботу, 13 августа 2022 года, глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в пресс-релизе сообщил, что по его мнению в обозримом будущем правительство страны одобрит законопроект, который позволит украинцам официально покупать и хранить огнестрельное оружие.
Однако Монастырский утверждает, что выступает против ношения гражданами Украины оружия в общественных места и считает необходимым использования пистолетов лишь для защиты своих домов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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