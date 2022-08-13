На Украине анонсировали принятие закона о легализации оружия

Глава МВД Украины Монастырский заявил, что в ближайшее время Верховная рада одобрит закон о легализации оружия.

В субботу, 13 августа 2022 года, глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в пресс-релизе сообщил, что по его мнению в обозримом будущем правительство страны одобрит законопроект, который позволит украинцам официально покупать и хранить огнестрельное оружие.

Однако Монастырский утверждает, что выступает против ношения гражданами Украины оружия в общественных места и считает необходимым использования пистолетов лишь для защиты своих домов.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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