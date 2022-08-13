Amnesty International пересмотрит отчёт о преступлениях ВСУ из-за давления Киева

Правозащитная организация Amnesty International изменит отчёт о военных преступлениях ВСУ из-за давления киевского режима и его сторонников.

В субботу, 13 августа 2022 года, авторы доклада Amnesty International в пресс-релизе заявили, что вынуждены внести определённые поправки в отчёт о фактах военных преступлений ВСУ, так как соответствующее внесение корректировок «инициируется на международном уровне».

Согласно сообщению правозащитников, руководство киевского режима недовольно тем, что в опубликованных материалах о ситуации на Донбассе было чрезмерно мало упоминаний «российской агрессии», поэтому разгневанный Зеленский и его союзники добились проведения дополнительной проверки независимыми экспертами с правом внесения изменений в вызвавший общественный резонанс доклад Amnesty International.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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