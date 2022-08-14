Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Донбасс

Рамзан Кадыров сообщил, что на Донбасс отправилась новая группа добровольцев из Чечни.

В субботу, 13 августа 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что очередная группа добровольцев вылетела из аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова для участия в боевых действиях на Донбассе.

Кадыров отметил, что все бойцы имеют всю необходимую военную подготовку благодаря инструкторам Российского университета спецназа, которая пригодится им для освобождения мирных жителей братских народов ДНР и ЛНР.