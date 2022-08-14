Террористы обстреляли автобус с паломниками у Западной стены в Иерусалиме

По меньшей мере восемь человек получили ранения, трое из них тяжелые, в результате перестрелки у Западной стены в Иерусалиме.

Перестрелка произошла в двух разных местах, сообщает служба спасения «Маген Давид Адом» в Twitter.

По сообщениям израильских СМИ, подозреваемым удалось скрыться. Под обстрел попал автобус в старом городе и на парковка возле Могилы Давида.

По словам фельдшера, паломники к Стене Плача ехали в город на автобусе.

«По словам прохожего, террорист начал беспорядочно стрелять по автобусу», — цитирует фельдшера « Иерусалим пост».

Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, возникла большая суматоха. Люди в панике разбежались и террористам удалось скрыться.