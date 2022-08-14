Террористы обстреляли автобус с паломниками у Западной стены в Иерусалиме
По меньшей мере восемь человек получили ранения, трое из них тяжелые, в результате перестрелки у Западной стены в Иерусалиме.
Перестрелка произошла в двух разных местах, сообщает служба спасения «Маген Давид Адом» в Twitter.
По сообщениям израильских СМИ, подозреваемым удалось скрыться. Под обстрел попал автобус в старом городе и на парковка возле Могилы Давида.
По словам фельдшера, паломники к Стене Плача ехали в город на автобусе.
«По словам прохожего, террорист начал беспорядочно стрелять по автобусу», — цитирует фельдшера « Иерусалим пост».
Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, возникла большая суматоха. Люди в панике разбежались и террористам удалось скрыться.
Опубликовано: Тарас Медведев
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