Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты

НПО Amnesty International сообщает, что доклад о военных преступлениях ВСУ подготовленный украинской службой организации будет проверен независимыми экспертами.

По заявлению Amnesty International , в организации «хотят понять, что именно пошло не так» в ситуации с докладом о нарушениях международного права ВС Украины, пишет Deutsche Welle.

Ранее НПО принесла извинения перед украинцами, за ситуацию, которая возникла вокруг доклада, где подтверждается ряд военных преступлений совершенных ВСУ. Однако, снимать с публикации сам доклад организация не стала.

Российские эксперты уверены, что после независимой экспертизы доклад перекроят «белыми нитками», а то и вовсе обвинят ВС России в фальсификации указанных в нем нарушений.