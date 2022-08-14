Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты
НПО Amnesty International сообщает, что доклад о военных преступлениях ВСУ подготовленный украинской службой организации будет проверен независимыми экспертами.
По заявлению Amnesty International , в организации «хотят понять, что именно пошло не так» в ситуации с докладом о нарушениях международного права ВС Украины, пишет Deutsche Welle.
Ранее НПО принесла извинения перед украинцами, за ситуацию, которая возникла вокруг доклада, где подтверждается ряд военных преступлений совершенных ВСУ. Однако, снимать с публикации сам доклад организация не стала.
Российские эксперты уверены, что после независимой экспертизы доклад перекроят «белыми нитками», а то и вовсе обвинят ВС России в фальсификации указанных в нем нарушений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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