Канцлер Германии отправится в Канаду с 21 по 23 августа, чтобы обсудить поддержку Украины, а также вопросы энергетической безопасности со своим канадским коллегой Трюдо, сообщила Оттава в субботу.

Во время своего пребывания канцлер посетит Монреаль и Торонто, а также Стефенвиль в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Во время встерчив Монреале два лидера должны обсудить свою «непоколебимую поддержку Украины» и глобальные последствия «незаконного и неоправданного вторжения» России, говорится в пресс-релизе офиса Джастина Трюдо.

Они также обсудят совместный план для сохранения энергетической безопасности и ускорения глобального перехода к чистой энергии, в том числе путем обеспечения «доступа к ключевым ресурсам, таким как чистый водород и критически важные минералы», а также для борьбы с изменением климата.

Возможно, главы государств обсудят и такой щепетильный вопрос, как ремонт турбин для «Северного потока-1». Нормализация отношений с «Газпромом» может спасти Германию от метаний в газовом кризисе и «холодной зимы» для немецких домохозяйств.