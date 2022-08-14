Шольц собрался в Канаду обсуждать помощь Украине с Трюдо, а возможно и ремонт турбин для «Газпрома»
Канцлер Германии отправится в Канаду с 21 по 23 августа, чтобы обсудить поддержку Украины, а также вопросы энергетической безопасности со своим канадским коллегой Трюдо, сообщила Оттава в субботу.
Во время своего пребывания канцлер посетит Монреаль и Торонто, а также Стефенвиль в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Во время встерчив Монреале два лидера должны обсудить свою «непоколебимую поддержку Украины» и глобальные последствия «незаконного и неоправданного вторжения» России, говорится в пресс-релизе офиса Джастина Трюдо.
Они также обсудят совместный план для сохранения энергетической безопасности и ускорения глобального перехода к чистой энергии, в том числе путем обеспечения «доступа к ключевым ресурсам, таким как чистый водород и критически важные минералы», а также для борьбы с изменением климата.
Возможно, главы государств обсудят и такой щепетильный вопрос, как ремонт турбин для «Северного потока-1». Нормализация отношений с «Газпромом» может спасти Германию от метаний в газовом кризисе и «холодной зимы» для немецких домохозяйств.
Опубликовано: Тарас Медведев
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