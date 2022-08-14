Ferrari F50 Майка Тайсона выставлен на продажу

За пять лет цена суперкара выросла вдвое. Ferrari F50 Тайсон – один из 55 экземпляров, предназначенных для рынка Северной Америки.

Тайсон приобрел этот Ferrari F50 в середине 90-х, когда его карьера была на пике, и получал он до 30 миллионов долларов за один бой.

На момент продажи 2001 года на одометре было около восьми тысяч километров, и в таком виде машина досталась компьютерному магнату и соучредителю Infospace Кевину Маркусу.

С тех пор автомобиль сменил не одного владельца, пережил капитальный ремонт стоимостью 75 тысяч долларов и получил сертификат Ferrari Classiche. К моменту продажи его пробег не превышает 10 тысяч километров.

По предварительным оценкам, на предстоящем аукционе за этот экземпляр удастся получить от 4,5 до 5,5 миллионов долларов.

Для сравнения, когда автомобиль перепродавали пять лет назад, в 2017 году его оценивали в 2,2-2,4 миллиона долларов.