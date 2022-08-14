Cadillac надеется восстановить себя как премиальный бренд с полностью электрическим Celestiq

Cadillac уже подал заявку на торговую марку на название Celestiq Aurora, Celestiq Magnetic, Celestiq Mist и Celestiq Vale, что вызвало предположение, что это могут быть названия четырех различных вариантов электромобиля.

Хотя Cadillac продемонстрировал концепт Celestiq, сообщалось, что флагманская версия может стоить до 300 000 долларов.

Это не просто сделает его вдвое дороже Cadillac Escalade-V ESV, но и поставит его выше Bentley Flying Spur W12 по 212 000 долларов и не намного доступнее от Rolls-Royce Ghost за 311 000 долларов.

Серийная модель будет базироваться на архитектуре Cadillac Ultium EV, которая используется в таких моделях, как Lyriq, Chevrolet Blazer и Chevrolet Silverado EV.

Непонятно, сколько мощности будет иметь Celestiq и сколько электродвигателей двигать его вперед. Однако разумно предположить, что он будет иметь более 500 л. с.