Захарова прокомментировала проверку доклада Amnesty International о преступлениях ВСУ

Мария Захарова уверена, что проверка экспертами отчёта Amnesty International о преступлениях ВСУ проводится из-за неугодных Западу результатов.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале поделилась с подписчиками своим мнением касательно истинной причины проведения проверки независимыми экспертами подготовленного правозащитной организацией Amnesty International доклада о зверствах украинских военных.

Захарова убеждена, что данное решение было принято руководством международной организации под давлением правительства Запада, которое недовольно предоставленными в материалах отчётах неоспоримых фактов нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.

Помимо прочего российский дипломат подчеркнула, что по её мнению покровителей киевского режима не интересуют факты, так им нужен результат способный «устроить мейнстрим», пусть даже посредством лжи и отрицания многочисленных военных преступлений ВСУ для достижения своей цели.