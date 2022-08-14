Захарова: глава МИД Литвы призвал посадить всю оппозицию в России
Мария Захарова утверждает, что глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис хочет, чтобы вся российская оппозиция сидела в тюрьме.
14 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку заявлению главе МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который утверждает, что страны Евросоюза не должны пропускать российских туристов якобы для того, чтобы граждане РФ сидели дома и готовили революцию в своей стране.
По мнению Захаровой, таким образом Ландсбергис добивается того, чтобы вся российская оппозиция сидела в тюрьме без возможности выхода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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