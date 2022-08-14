Минобороны РФ: войска России уничтожили 200 солдат ВСУ возле Срибного в ДНР

Российские военные ликвидировали порядка 200 украинских солдат в районе населённого пункта Срибное Донецкой области.

14 августа Министерство обороны России провело очередной дневной брифинг, в рамках которого представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки солдаты вооружённых сил РФ ликвидировали не мнее 200 украинских военных в районе населённого пункта Срибное в Донецкой Народной республике. Также войска России поразили 15 единиц техники ВСУ там же.

По данным Минобороны РФ, в тот же день российские солдаты совершили успешные наступательные действия в районе Дзержинска в ДНР, уничтожив 40 солдат ВСУ и 9 единиц техники.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 




 

 

 

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