Российские военные ликвидировали порядка 200 украинских солдат в районе населённого пункта Срибное Донецкой области.

14 августа Министерство обороны России провело очередной дневной брифинг, в рамках которого представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки солдаты вооружённых сил РФ ликвидировали не мнее 200 украинских военных в районе населённого пункта Срибное в Донецкой Народной республике. Также войска России поразили 15 единиц техники ВСУ там же.

По данным Минобороны РФ, в тот же день российские солдаты совершили успешные наступательные действия в районе Дзержинска в ДНР, уничтожив 40 солдат ВСУ и 9 единиц техники.