Минобороны России: войска РФ освободили село Уды в Харьковской области

Пресс-служба российского Минобороны рассказало об освобождении населённого пункта Уды недалеко от Харькова.

В воскресенье днём пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска совершили успешное наступление на позиции вооружённых сил Украины в районе деревни Уды Харьковской области. По итогам наступления ВС РФ Уды полностью перешли под контроль российской армии.

Также известно, что войска России ликвидировали не менее сорока украинских солдат при наступлении на населённый пункт Уды в Харьковской области.