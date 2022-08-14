Минобороны России: войска РФ освободили село Уды в Харьковской области
Пресс-служба российского Минобороны рассказало об освобождении населённого пункта Уды недалеко от Харькова.
В воскресенье днём пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска совершили успешное наступление на позиции вооружённых сил Украины в районе деревни Уды Харьковской области. По итогам наступления ВС РФ Уды полностью перешли под контроль российской армии.
Также известно, что войска России ликвидировали не менее сорока украинских солдат при наступлении на населённый пункт Уды в Харьковской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: страны Восточной Европы просят НАТО стягивать оружие к границам РФ
Иран, возможно поставит ВС России около тысячи ударных беспилотников
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
В результате взрыва на складе пиротехники в Ереване погиб один человек и 20 ранены
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта