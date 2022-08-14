Захарова: Запад недоволен докладом Amnesty International по Украине
Мария Захарова прокомментировала итоги доклада Amnesty International, подтвердившего, что украинские войска нарушают правила ведения войны.
14 августа сотрудник МИД России Мария Захарова опубликовала новый пост в Telegram, где заявила, что желание Запада расследовать доклад Amnesty International (подтверждающий, что ВСУ размещают военную технику в жилых кварталах и стреляет по мирному населению) доказывает наличие диктатуры в США и их странах-сателлитах.
По мнению Захаровой, на Западе устоялась единая картина видения происходящего в Украине, при котором страны НАТО и Евросоюза не хотят признавать, что украинские войска могут действовать недобросовестно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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