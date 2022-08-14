Минобороны РФ сообщило о подавлении взвода РСЗО «Град» в Артёмовске

Министерство обороны РФ сообщило о подавлении украинского вооружения в населённых пунктах ДНР.

14 августа российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга Министерства обороны РФ сообщил, что служащие Вооружённых сил России подавили украинский взвод реактивной системы залпового огня Минобороны РФ «Град» в Артёмовске.

Помимо это Конашенков добавил, что за минувшие сутки российскими военнослужащими были уничтожены взвод крупнокалиберной полевой пушки «Гиацинт-Б», а также семь взводов 122-мм гаубицы Д-30 ВСУ.