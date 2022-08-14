Стали известны подробности о финансовой зависимости Шверинского фонда защиты климата и окружающей среды MV от российской государственной компании «Газпром».

Фонд, созданный правительством земли в начале прошлого года, организовал «коммерческую операцию» специально для завершения спорного трубопровода через Балтийское море. Всего за эту операцию дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG получила 192 млн евро. Теперь фонд объявил сумму WELT. Ранее окружной суд Шверина неоднократно обязывал ее предоставить такую информацию.

По данным фонда, перевод 192 миллионов евро длился с февраля по ноябрь 2021 года. Только в мае 2021 года « Северный поток — 2 » перевел в Шверин около 87 миллионов евро. Средствами воспользовались 80 поставщиков услуг, которым было передано 119 заказов на сумму 165 миллионов евро в рамках «экономной деловой операции». 22 из этих заказов стоили один миллион евро и более.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг уже несколько месяцев подвергается серьезным обвинениям. В то время она политически протолкнула структуру, несмотря на сопротивление некоторых членов федерального правительства. Критики обвиняют политика СДПГ в том, что ее кабинет купило российское государство, чтобы оно могло обойти санкции США, наложенные на строительство трубопровода. Для этого Швезиг использовал этикетку защиты климата, как «фиговый листок».

Данные о «хозяйственных операциях» Климатического фонда, переданные сейчас в редакцию «Вельт», показывают, что утекла необычно большая сумма денег. Эта компания, независимая часть фонда, действующая в условиях строгой секретности, получила комиссионные в размере около 15 миллионов евро от дочерней компании «Газпрома». По сравнению с обычной прибылью в отрасли это приводит к значительной рентабельности продаж.

«Если это пойдет на пользу Кремлю, который очень хотел достроить газопровод, то, видимо, никакой экономии не будет», -пишет издание.