The New York Times: конгресс США против второго срока президентства Байдена

В авторитетном издании New York Times появилась заметка с комментарием председателя комитета палаты представителей США по надзору и реформе Кэролин Малони.

Малони «мягко намекнула» на то, что президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Кроме того, в ее словах отражался четкий посыл о том, что конгресс США против второго президентского срока Байдена. При этом председатель комитета дала два ответа на вопрос журналистов о выборах 2024 года.

Первый Малони дала «не под запись», где четко сказала, что «Байден не будет баллотироваться» на второй срок. Второй — в качестве комментария для New York Times: «нет, ему не следует снова баллотироваться» в президенты».

При этом ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтверждала намерения Джо Байдена выдвигать свою кандидатуру в качестве президента США на второй срок в 2024 году. Также Байден сообщал о таких намерениях экс-президенту США Бараку Обаме.

В публичных комментариях Джо Байден заявлял, что будет считать «везением», если его соперником на выборах 2024 года станет экс-президент США Джо Байден. Планы участия Байдена в выборах подтверждал и бывших пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.