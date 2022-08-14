Президент Латвии поручил правительству пересмотреть ранее выданные виды на жительство гражданам России

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поручает правительству страны пересмотреть ранее выданные виды на жительство (ВНЖ) гражданам Российской Федерации.

Латвийский лидер отметил, что власти страны на всех уровнях должны ввести дополнительные ограничительные меры против российской стороны. В первую очередь это касается документов, которые позволяют российским гражданам легально находится на территории Латвии.

Кроме того, Эгилс Левитс заявил, что гражданам Лавтии, которые собираются получать российской гражданство, придется покинуть территорию страны. Будет также рассматриваться вопрос о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Об ограничениях в выдачи туристических виз заговорило сразу несколько европейских государств. Инициатором выступила Эстония, которая призвала ЕС прекратить выдавать россиянам визы. Идею поддержала украинская сторона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Европа — не супермаркет».

В кабинете министров ФРГ подтвердили, что вопрос об ограничении выдачи виз для граждан России действительно рассматривается. Некоторые ограничения могут быть включены в следующий пакет санкции. Тем не менее, реальных механизмов перестать пускать россиян в ЕС нет, по крайней мере, на законных основаниях.