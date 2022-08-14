Концерн «Калашников» продемонстрировал новый беспилотник ZALA 421-24

Дочерняя компания российского концерна «Калашников» ZALA AERO продемонтировала образец нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ZALA 421-24.

Беспилотник ZALA 421-24 — серийный образе нового квадракоптерного типа. БПЛА был продемонстрирован общественности в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022».

ZALA 421-24 способен оставаться невидимым благодаря своей малой акустической и визуальной составляющей.

Кроме того, его управление производится за счет ручного контролеры (в том числе из транспортных военных средств).

Габариты БПЛА составляют всего 540х540х190. По данным «Калашникова» он может летать более 30 минут на высоте до 1500 метров. Максимальная скорость 30 км/ч, дальность связи — до 3,5 км.

Производитель утверждает, что беспилотник прошел все испытания.

В 2019 году концерн «Калашников» успешно завершил испытание дрона-камикадзе ZALA Ланцет.

Он способен самостоятельно обнаружить и атаковать цель. Во время представления на форме «Армия-2019» глава корпорации «Растет» Сергей Чемезов отмечал, что новый дрон будет более эффективнее стандартных видов вооружения.

Скорее всего он имел ввиду именно ZALA 421-24, разработка которого началась уже тогда.