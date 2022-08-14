Глава МВД Германии предупреждает об атаках экстремистов на энергетическую инфраструктуру

Министр внутренних дел Нэнси Файзер предупредила об атаках на энергетическую инфраструктуру Германии.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другую критически важную инфраструктуру», — сказал политик СДПГ в интервью Bild am Sonntag.

На фоне агрессивной войны на Украине она не исключает возможность кибератак. Но появятся и новые задачи: «Мы должны контролировать движение российских судов в Северном и Балтийском морях и охранять новые терминалы сжиженного газа».

В интервью министр обозначил дополнительные вызовы: «И помимо российской угрозы, речь идет также о том, чтобы изо всех сил бороться с экстремизмом: нас тревожат попытки левых экстремистов инструментировать климатические протесты. Мы относимся к этому очень серьезно. С другой стороны, конечно, мы продолжаем видеть опасность ультраправых».

Представители органов безопасности неоднократно выражали обеспокоенность тем, что экстремисты могут попытаться использовать протесты в своих целях, так как Reichsbürger во время пандемии коронавируса. Глава Бранденбургского управления по защите конституции Йорг Мюллер предупредил, что экстремисты могут воспользоваться энергетическим кризисом и высокой инфляцией.

На выходных в Гамбурге тысячи активистов по борьбе с изменением климата провели демонстрацию, чтобы привлечь внимание к последствиям изменения климата.

Протест был направлен, в том числе, и против планируемых терминалов сжиженного природного газа. В ходе демонстраций были также перекрыты автомобильные и железные дороги. До этого в ганзейском городе был организован лагерь протеста, который находился там несколько дней.

Было задействовано более 30 групп НПО, в том числе «Пятницы для будущего Гамбурга», «Зеленая молодежь Гамбурга», а также «Левые интервенты».