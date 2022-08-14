Newsweek: правительство США пересмотрит отношение к президенту Украины Зеленскому
Авторитетное издание Newsweek сообщает, что правительство США начало пересмотр отношения к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как минимум, планируется ограничить в отношении его лесть в СМИ.
Последние несколько месяцев Владимир Зеленский неустанно наслаждается лестью американских и европейских СМИ в адрес своего президентства, действий правительства Украины, а также Вооруженных сил Украины с западным вооружением.
При этом в правительстве США считают, что реальность правления Зеленского в Украине несколько отличается от той, которую преподносят американские СМИ. Другими словами, некоторые представители верхушки американской власти считают, что американские газеты вводят своих же граждан в заблуждение.
Кроме всего прочего, некоторые призывы Зеленского и его правительства вызывают раздражение у Запада и США. Так, Киев призывает ограничить въезд российских туристов в другие страны, потому что «Европа — не супермаркет». При этом многие россияне имеют недвижимость, родственников и другие связи с Европой и США, поэтому разорвать их просто невозможно.
Ранее журналисты NYT писали, что между Белым домом и правительством Зеленского «возникло глубокое недоверие, а официальные лица США сильно обеспокоены действиями руководства Украины». При этом в условиях боевых действий американская сторона буквально ничего не может предпринять.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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